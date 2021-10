Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné coup de cœur : Julie (en 12 chapitres) Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Ciné coup de cœur : Julie (en 12 chapitres) Cinéma L’Autan, 28 octobre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Ciné coup de cœur : Julie (en 12 chapitres)

du jeudi 28 octobre au mardi 2 novembre à Cinéma L’Autan

Résumé —— Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593927&cfilm=279214.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593927&cfilm=279214.html) Un film de Joachim Trier Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T21:00:00 2021-10-28T23:00:00;2021-10-29T18:00:00 2021-10-29T20:00:00;2021-11-02T18:30:00 2021-11-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne