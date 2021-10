Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné coup de cœur : First cow Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du vendredi 12 novembre au mardi 16 novembre à Cinéma L'Autan

Résumé —— Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587308&cfilm=269258.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587308&cfilm=269258.html) Un film de kelly Reichardt Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T18:30:00 2021-11-12T20:30:00;2021-11-14T20:30:00 2021-11-14T22:30:00;2021-11-16T18:30:00 2021-11-16T20:30:00

