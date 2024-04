CINÉ COUP DE COEUR Film & débat Walden de Bojena Horackova Les Cures Marines Trouville-sur-Mer, vendredi 30 août 2024.

CINÉ COUP DE COEUR Film & débat Walden de Bojena Horackova Les Cures Marines Trouville-sur-Mer Calvados

Rendez-vous le 28 juin pour une nouvelle séance du Ciné Coup de Coeur !

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer Ciné Coup Cœur propose le dernier vendredi de chaque mois un grand film du répertoire suivi d’un débat.

Une soirée conviviale avec au menu

– Une projection

– Une personnalité présentant son film Coup de Cœur

– Un débat autour du film

VENDREDI 30 AOÛT, 19h30 Walden de Bojena Horackova

Présenté par Bojena Horackova

Neé en Bulgarie, Bojena Horackova a vécu en Tchécoslovaquie avant de s’installer à Paris où elle étudie à l’IDHEC (Fémis). Elle réalise son premier long métrage en 1996, Mirek n’est pas parti et participe aux festivals Entrevues de Belfort, Rotterdam, Angers, Karlovy Vary. Son second long métrage À l’est de moi est présenté au festival des Entrevues de Belfort en 2008. Elle réalise aussi plusieurs documentaires Vilnius loin d’ici (Lussas 2001), Fermeture définitive du kolkhoze (Lussas 2003), Fukushima no ato (Lussas 2017, Kyotographie International Phography, Kyoto). Walden, son troisième long métrage, est sélectionné en 2020 à l’Acid-Cannes, au Festival du film de Locarno, au Festival du film européen de Séville, au Festival international du film de Sao Paulo, au Festival du film de Gand, à Belgrad et à Linz, puis en 2021, au Festival de La Rochelle (FEMA).

Réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 19:30:00

fin : 2024-08-30

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

