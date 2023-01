CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : Le Fantôme de Laurent Terzieff de Jacques Richard Trouville-sur-Mer, 24 février 2023, Trouville-sur-Mer .

CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : Le Fantôme de Laurent Terzieff de Jacques Richard

Boulevard de la Cahotte Les Cures Marines Trouville-sur-Mer Calvados Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte

2023-02-24 19:30:00 – 2023-02-24

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer

Calvados

Rendez-vous le 24 février pour une nouvelle séance du Ciné Coup de Coeur !

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer « Ciné Coup Cœur » propose le dernier vendredi de chaque mois un grand film du répertoire suivi d’un débat.

Une soirée conviviale avec au menu :

– Un programme court (archive, clip ou court métrage sur Trouville)

– Une projection

– Un débat autour du film

VENDREDI 24 FÉVRIER, 19h30 : Le Fantôme de Laurent Terzieff de Jacques Richard

PRÉSENTÉ PAR : Jacques Richard et Catherine Terzieff

À 19 ans, Jacques Richard devient l’assistant d’Henri Langlois à la Cinémathèque Française, puis de Philippe Garrel et de Jean Eustache pour le montage de Mes petites amoureuses. Il réalise un premier long-métrage : Le Vivarium, puis fonde sa société de production, Les Films Élémentaires. En 2004, il réalise et produit Le fantôme d’Henri Langlois, documentaire présenté en sélection officielle à Cannes. En 2019, il réalise Le fantôme de Laurent Terzieff, retraçant la vie du célèbre acteur. Catherine Terzieff, sœur du comédien, vit en partie à Trouville-sur-Mer où elle a écrit trois livres le concernant : Laurent Terzieff, mon frère – Les Terzieff – Terzieff, entre Ciel et Terre. Elle a aussi supervisé Les cahiers de Laurent Terzieff, recueil des pensées intimes et professionnelles de l’acteur de cinéma autant que de théâtre.

Tarif : 7€ / Gratuit – 18 ans.

Réservation indispensable à l’office de Tourisme, vente sur place possible dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous le 24 février pour une nouvelle séance du Ciné Coup de Coeur !

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer « Ciné Coup Cœur » propose le dernier vendredi de chaque mois un grand film du répertoire suivi d’un débat.

Une soirée conviviale avec au menu :

– Un programme court (archive, clip ou court métrage sur Trouville)

– Une projection

– Un débat autour du film

VENDREDI 24 FÉVRIER, 19h30 : Le Fantôme de Laurent Terzieff de Jacques Richard

PRÉSENTÉ PAR : Jacques Richard et Catherine Terzieff

À 19 ans, Jacques Richard devient l’assistant d’Henri Langlois à la Cinémathèque Française, puis de Philippe Garrel et de Jean Eustache pour le montage de Mes petites amoureuses. Il réalise un premier long-métrage : Le Vivarium, puis fonde sa société de production, Les Films Élémentaires. En 2004, il réalise et produit Le fantôme d’Henri Langlois, documentaire présenté en sélection officielle à Cannes. En 2019, il réalise Le fantôme de Laurent Terzieff, retraçant la vie du célèbre acteur. Catherine Terzieff, sœur du comédien, vit en partie à Trouville-sur-Mer où elle a écrit trois livres le concernant : Laurent Terzieff, mon frère – Les Terzieff – Terzieff, entre Ciel et Terre. Elle a aussi supervisé Les cahiers de Laurent Terzieff, recueil des pensées intimes et professionnelles de l’acteur de cinéma autant que de théâtre.

Tarif : 7€ / Gratuit – 18 ans.

Réservation indispensable à l’office de Tourisme, vente sur place possible dans la limite des places disponibles.

+33 2 31 14 60 70

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-25 par