CINÉ COUP DE COEUR Film & débat La lettre de William Wyler Les Cures Marines Trouville-sur-Mer, vendredi 12 avril 2024.

Rendez-vous le 12 avril pour une nouvelle séance du Ciné Coup de Coeur !

Une soirée conviviale avec au menu

– Une projection

– Une personnalité présentant son film Coup de Cœur

– Un débat autour du film

VENDREDI 12 AVRIL, 19h30 La lettre de William Wyler

Présenté Jean-Marie Rouart

Pour la seconde année, le musée Villa Montebello propose un partenariat avec Ciné Coup de Cœur dans le cadre de l’exposition Normandie Impressionniste, consacrée au peintre Augustin Rouart. Ciné Coup de Cœur reçoit l’académicien Jean-Marie Rouart fils d’Augustin Rouart et arrière-petit-fils des peintres Henri Rouart et Henry Lerolle. Écrivain et journaliste, il publie son premier roman La Fuite en Pologne, en 1974. Viennent ensuite La Blessure de Georges Aslo et Les Feux du pouvoir. Après Le Mythomane, en 1980, il obtient le prix Renaudot avec son roman Avant-guerre, en 1983. Il publie successivement six romans. Il est également l’auteur de plusieurs essais dont Omar, la construction d’un coupable, en 1994, radiographie du système judiciaire qui a abouti à la condamnation d’Omar Raddad. Il mène parallèlement une carrière de journaliste, au Magazine littéraire, au Quotidien de Paris puis au Figaro comme journaliste politique. Directeur du Figaro littéraire de 1986 à 2003, il collabore à Paris Match. Il est élu à l’Académie française en 1997.

Séance gratuite. Réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:30:00

fin : 2024-04-12

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

