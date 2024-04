CINÉ COUP DE COEUR Film & débat Danse avec lui de Valérie Guignabodet Les Cures Marines Trouville-sur-Mer, vendredi 26 juillet 2024.

CINÉ COUP DE COEUR Film & débat Danse avec lui de Valérie Guignabodet Les Cures Marines Trouville-sur-Mer Calvados

Rendez-vous le 28 juin pour une nouvelle séance du Ciné Coup de Coeur !

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer Ciné Coup Cœur propose le dernier vendredi de chaque mois un grand film du répertoire suivi d’un débat.

Une soirée conviviale avec au menu

– Une projection

– Une personnalité présentant son film Coup de Cœur

– Un débat autour du film

VENDREDI 26 JUILLET, 19h30 Danse avec lui de Valérie Guignabodet

Présenté par Bernard Sachsé

Après une formation à l’école du haras du pin, Bernard Sachsé embrasse le monde du spectacle, du théâtre et du cinéma en tant que cascadeur équestre mais aussi comme conseiller technique et artistique sur une trentaine de films. Suite à un accident lors d’un tournage, il perd l’usage de ses jambes. Malgré cela, il est médaillé paralympique en dressage à Atlanta deux ans plus tard et auteur du livre Sur mes quatre jambes . Il retrouve par la suite le spectacle et le cinéma dont les films Danse avec lui et En équilibre. L’amour des chevaux, la passion de la belle équitation restent et sont la source de son énergie et de sa résilience.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 19:30:00

fin : 2024-07-26

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

L’événement CINÉ COUP DE COEUR Film & débat Danse avec lui de Valérie Guignabodet Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Trouville