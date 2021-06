Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné coup de cœur Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet à Cinéma L’Autan

Résumé —— Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman. Bande-Annonce ————- [https://www.youtube.com/watch?v=Q7cKUb8vLl4](https://www.youtube.com/watch?v=Q7cKUb8vLl4)

4 euros

Petite maman, de Céline Sciamma Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T21:00:00 2021-06-30T22:30:00;2021-07-02T16:00:00 2021-07-02T17:30:00;2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:30:00;2021-07-04T16:00:00 2021-07-04T17:30:00

