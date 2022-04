Ciné-contes des vacances de printemps Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Ciné-contes des vacances de printemps Cahors, 28 avril 2022, Cahors. Ciné-contes des vacances de printemps Place Bessières Cinéma le Grand Palais Cahors

2022-04-28 16:15:00 – 2022-04-28 Place Bessières Cinéma le Grand Palais

Cahors Lot 4.5 EUR 4.5 Mercredi 28 avril: “C’est Magic ! À la Baguette”

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres. Mercredi 5 mai: “C’est Magic ! De père en fils”

Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ? Le cinéma Le Grand Palais invite à nouveau la librairie la Fourmi Rouge pour des ciné-contes pendant les vacances d’Avril !

Il s’agit d’une projection précédée d’une lecture de contes par la Fourmi Rouge.

