CINÉ CONTE – UNE FAMILLE AU POIL

Café des Images
4 Square du Théâtre
Hérouville-Saint-Clair
Calvados

18 mai 2022, 10:15:00

Le ciné-conte, c'est une histoire racontée à la bibliothèque suivie d'une projection de films courts au cinéma !
Le petit hérisson partageur et Pikpikpik
Cette action est soutenue par le service Petite Enfance de la Ville d'Hérouville Saint-Clair.

info@cafedesimages.fr
+33 2 14 37 28 60
https://cafedesimages.fr/

