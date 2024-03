Ciné-Conté Superasticot SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, mercredi 10 avril 2024.

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Tarif unique 4€ (avec goûter)

A partir de 3 ans .

Début : 2024-04-10 15:30:00

fin : 2024-04-10

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Chataigniers

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie mediation@maisondusavoir65.fr

