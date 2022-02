Ciné-conte pour adultes – Laure Giappiconi, Romy Alizée, La Fille Renne, Élisa Monteil Théâtre d’Orléans, 1 mars 2022, Orléans.

Ciné-conte pour adultes – Laure Giappiconi, Romy Alizée, La Fille Renne, Élisa Monteil

du mardi 1 mars au samedi 12 mars à Théâtre d’Orléans

**Photographes, actrices, auteures, performeuses et créatrice sonore, ces quatre artistes se retrouvent à Orléans afin d’y présenter leur travail d’exploration.** Leurs recherches s’articulent autour de représentations explicites du désir et prennent des formes diverses, à la croisée de la poésie dissidente et de la performance visuelle. Elles ont également à cœur de mettre en valeur des corps, des identités et sexualités qui sortent des représentations normées. L’utilisation du film photographique traverse ces multiples récits et permet de les fixer dans ses couches de chimie, d’un point de vue féministe et queer. Dans chaque film, la création sonore qui accompagne les images fait plonger un peu plus encore dans l’intimité et le trouble. − **Films présentés** _Tandis que je respire encore, Les Corps dansants, Fist, Romy & Laure… et le Secret de l’Homme Meuble, Romy & Laure… et le Mystère du Plug enchanté._ − **Du mardi 1er mars au samedi 12 mars** – Salle Le Kid Exposition accessible les jours de spectacles de 13h jusqu’à la fin de la dernière performance Entrée gratuite pour les 2 expositions du festival (public averti) et pour le [_DJ Set : Hot Bodies of the Future_](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/empty-59.html?article=2458)

Gratuit (public averti)

Des films pour adultes, d’un point de vue féministe et queer.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



