Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse CINÉ-CONTE – Mois du film documentaire Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CINÉ-CONTE – Mois du film documentaire Médiathèque José Cabanis, 18 novembre 2020, Toulouse. CINÉ-CONTE – Mois du film documentaire

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 18 novembre 2020 à 14:30

El Camino del Viento Diana Marcela Torres Llantén 2013 | Colombie | 13 min Dès l'aube, un jeune garçon et sa soeur partent sur le chemin de l'école à travers les montagnes, avec pour seul compagnon le vent. Malgré la dangerosité de leur périple, nous partageons la joie de ces deux enfants qui évoluent en pleine liberté sur ce « chemin de vent ». © Agence du court métrage Abrivado Marie Balmelle 2013 | France | 13 min 30 En Camargue, deux soeurs passionnées d'équitation nous livrent leurs rêves équestres. Cheveux au vent, elles participent à un abrivado pour mener les taureaux des pâturages aux arènes. Leurs journées sont rythmées par toutes leurs activités à cheval qui révèlent l'exigence de cette pratique. Chaque projection sera précédée d'un conte de Mara de Patagonie. © Agence du court métrage À partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-18T14:30:00 2020-11-18T16:30:00

