Médiathèque Louis-Aragon, le vendredi 29 octobre à 10:30

Dans le cadre du Festival Graine d’Images Junior . _Ciné-conte_ c’est une projection aux Cinéastes et des lectures de contes autour du film projeté, à la médiathèque Louis Aragon. Lecture de contes à la médiathèque Louis-Aragon : Vendredi 29 octobre 2021 à 10h30 (durée : 45 min.) Projection du film _Grandir c’est chouette !_, aux Cinéastes à 15h45, suivie d’un goûter . _Grandir c’est chouette_ ! 52 minutes | Distribution : Cinéma Public Films (France), Le Parc Distribution (Belgique) Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une “bouteille à la mer” ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! « Trois histoires où les enfants ne sont pas si petits… » Projection et lectures autour du film projeté Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T10:30:00 2021-10-29T11:15:00

Lieu Médiathèque Louis-Aragon Adresse 72000 Le Mans, 54 rue du Port Ville Le Mans