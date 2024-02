Ciné conte marionnettes Rue de la Fraternité Monsempron-Libos, lundi 19 février 2024.

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de 2 jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses.

A partir de 3 ans.

Début : 2024-02-19 10:30:00

fin : 2024-02-19

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cine-liberty@wanadoo.fr

L’événement Ciné conte marionnettes Monsempron-Libos a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Fumel Vallée du Lot