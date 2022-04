Ciné conte “Jean Michel le Caribou”

2022-04-27 15:30:00 15:30:00 – 2022-04-27 17:15:00 17:15:00 Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village. Prix entrée + 3 € le goûter TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00 43min / Animation, Famille, Comédie

De Matthieu Auvray Par Régis Jaulin, Magali Le Huche Avec Emmanuel Garijo, Gabriel Bismuth-Bienaimé, Bruno Magne

