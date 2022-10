Ciné-conte « Jardins enchantés »

2 novembre 2022



2022-11-02 – 2022-11-02 EUR 4 JARDINS ENCHANTÉS – Dès 4 ans

Film d’animation de Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina (44’)

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! Bande-annonce : https://youtu.be/5Tha31DiIrw dernière mise à jour : 2022-10-21 par

