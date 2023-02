Ciné-conte : grosse colère et fantaisies Café des Images Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados Hérouville-Saint-Clair La bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair et le Café des images s’associent pour proposer aux plus petits (2 à 5 ans) une formule originale : une histoire racontée à la bibliothèque suivie d’une projection d’un film court au cinéma, dans une petite salle au son adapté avec un accueil privilégié pour les plus jeunes.

Places limitées ! Réservations auprès de la Bibliothèque. Tél. : 02 14 37 28 60

Entrée gratuite.

Courts métrages issus du programme Grosse colère & fantaisies.

info@cafedesimages.fr +33 2 14 37 28 60 https://cafedesimages.fr/

