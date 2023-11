CINE CONTE / Fête du court-métrage Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris CINE CONTE / Fête du court-métrage Bibliothèque François Villon Paris, 23 mars 2024, Paris. Le samedi 23 mars 2024

de 11h00 à 12h15

.Public enfants. A partir de 3 ans. gratuit

Pour cette édition 2024, des films surprises pour les plus jeunes accompagnés, d’une lecture de conte Programme en cours sur le site officiel https://www.lafeteducourt.com/ Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : https://www.lafeteducourt.com/ +33142411430 https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

@ Droits réservés FDC 2024 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque François Villon Paris latitude longitude 48.8772049866976,2.37079700565468

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/