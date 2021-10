Paris Cinéma Denfert île de France, Paris Ciné-conte Cinéma Denfert Paris Catégories d’évènement: île de France

Ciné-conte Cinéma Denfert, 1 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 1 décembre 2021

de 14h15 à 15h25

Laissez-vous transportez par la lecture d’un conte Lilla anna + ciné-conte

Le film Collectif

Suède I 2012 I 0h47 I animation I couleur A partir de 3 ans Programme de 6 courts métrages Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes, vont à la pêche, font du ski… L’Atelier Les films seront accompagnés de lectures surprises lues par Esmé Planchon, l’équipe de la bibliothèque Vaugirard (15e) et les équipes des salles ! Durée : 20 mn résa : resa@cip-paris.fr Événements -> Festival / Cycle Cinéma Denfert 24 place Denfert Rochereau Paris 75014

4, 6 : Denfert – Rochereau (62m) 4 : Mouton-Duvernet (323m)

Contact : https://www.lescinemaschaplin.fr/ https://www.facebook.com/cinemaschaplin/ Événements -> Festival / Cycle

