Ciné conte – Cinélatino Médiathèque José Cabanis, 30 mars 2022, Toulouse.

Quatre courts-métrages ont été choisis dans la thématique « Ces liens qui nous unissent » : Yikásdáhí – Espera el amanecer, Postman, El Capulí et Ailín en la luna. Mara de Patagonie a (ré)inventé des contes pour les accompagner. Films et contes alternent et se mêlent pour raconter le quotidien des gens et des enfants, l’importance de vivre ensemble malgré nos différences et la magie des relations humaines : dans la ville, le désert ou sous les étoiles. Qui est la conteuse Mara de Patagonie ? Elle a parcouru les petits villages du sud de l’Argentine en écoutant les habitants, leurs histoires de vie, leurs chansons, leurs contes et légendes. C’est de là qu’elle puise ce qu’elle raconte et ces récits s’enrichissent en voyageant. À partir de 6 ans. Durée : 1h30 Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T16:30:00