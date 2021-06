Ciné-conte Captieux, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Captieux.

Ciné-conte 2021-07-07 15:30:00 – 2021-07-07 Rue du Foirail Centre audiovisuel – cinéma

Captieux Gironde Captieux

EUR 4 Les Ours Glourons : un ours chanteur de blues et grand amateur de miel passe tout l’hiver à rêver qu’il est une abeille. Une histoire douce et drôle toute en musique et en poils soyeux…

Précédé du conte musical « Merci les abeilles » par Jean-Baptiste Pelissier et sa peau d’ours !

Séance « Minokino » : 1 spectacle + 1 séance = 4 € !

dernière mise à jour : 2021-06-26 par OT Bazas