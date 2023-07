CINÉ-CONTE Bibliothèque François Villon Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Le samedi 28 octobre 2023

de 11h00 à 12h00

.Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans. gratuit

« Pas à Pas » programme de 2 court-métrages pour les Tout-Petits, accompagné de contes pour éveiller nos émotions…

La bibliothèque François Villon s’associe à Mon 1er Festival 2023 pour vous présenter un Ciné Conte à partir de 2 ans :

TWO LITTLE BIRDS : FANATICOS de Alfredo SODERGUIT & Alejo SCHETTINI ; 3 minutes 30 – 2022, Uruguay,

Argentine, France (dès 2 ans) et SUIS MES PAS de Nils

BALLEYDIER ; 4 minutes 23 – 2022, France (dès 2 ans) nous proposeront des histoires d’amitiés où les émotions sont au rendez vous.

Présentés par les bibliothécaires, cette projection sera accompagnée de lecture de conte pour tout- petits.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : +33142411430 https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

@ Droits réservés