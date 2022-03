Ciné conférence Venise Noyon, 25 mars 2022, Noyon.

Ciné conférence Venise Noyon

2022-03-25 – 2022-03-25

Noyon Oise

9.2 Eric Courtade s’attache, tout au long de ce film, à nous révéler tout ce qui fait de Venise ce lieu unique et incomparable, à nous en dévoiler les atours singuliers, les majestueux attraits, les caractères les plus forts, les intimes secrets… Du Grand Canal à San Marco, de la Guidecca à Murano, surgissent les splendeurs du passé, la grandeur de l’histoire, les richesses d’une civilisation, les charmes et la douceur d’une vie dont le quotidien est anobli d’art et de passion !

La Sérénissime confirme la dignité des rêves et des envies qu’elle a toujours suscités !

contact@cinema-paradisio.fr +33 3 44 09 41 98 https://www.cinema-paradisio.fr/

Noyon

