Ciné – Conférence Unipop : Romy Schneider ou la liberté Cinéma L'Uxello Place Cap Del Let Vayrac

2023-01-19 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-19

Lot Vayrac 4 EUR 4 5.5 Conférence présentée par la réalisatrice Lucie Cariès et l’auteur Jean-Pierre Lavoignat. Suivie à 20h30 de la projection du film Romy, femme libre de Lucie Cariès.

