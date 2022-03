Ciné – Conférence : Unipop, de Ville en Ville Vayrac Vayrac Catégories d’évènement: Lot

Vayrac

Ciné – Conférence : Unipop, de Ville en Ville Vayrac, 11 avril 2022, Vayrac. Ciné – Conférence : Unipop, de Ville en Ville Place Cap Del Let Cinéma L’Uxello Vayrac

2022-04-11 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-11 Place Cap Del Let Cinéma L’Uxello

Vayrac Lot Vayrac 4 EUR 4 5.5 Film “l’héritage d’Aristide” de Patrick Séraudie, et conférence de François Keersaudy “la liste de Kersen”.

Verre de l’amitié offert. +33 6 81 97 62 04 © Daniel VERDIER

Place Cap Del Let Cinéma L’Uxello Vayrac

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Vayrac Autres Lieu Vayrac Adresse Place Cap Del Let Cinéma L'Uxello Ville Vayrac lieuville Place Cap Del Let Cinéma L'Uxello Vayrac Departement Lot

Vayrac Vayrac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vayrac/

Ciné – Conférence : Unipop, de Ville en Ville Vayrac 2022-04-11 was last modified: by Ciné – Conférence : Unipop, de Ville en Ville Vayrac Vayrac 11 avril 2022 Lot Vayrac

Vayrac Lot