Ciné – Conférence : « Servir la beauté du paysage par la sobriété du projet »

Ctes-d’Armor Soirée films, conférence et débat au Ciné Armor Erquy : servir la beauté du paysage par la sobriété du projet, la démarche paysagère au service de la transition écologique avec Alain Freytet, lauréat du Grand Prix National du Paysage pour le projet de valorisation et protection du Cap Fréhel. Un verre de l’amitié sera partagé en fin de soirée. +33 2 96 41 50 83 https://grandsite-capserquyfrehel.com/ Erquy

