Ciné-Conférence – Secrets des Champs Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Ciné-Conférence – Secrets des Champs Buis-les-Baronnies, 5 mars 2022, Buis-les-Baronnies. Ciné-Conférence – Secrets des Champs Buis-les-Baronnies

2022-03-05 – 2022-03-05

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 7 Conférence autour de l’agroécologie en partenariat avec « Les coquelicots du Ventoux ».

Durée : 1 h 54

Animé par Marc Dufumier, spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution secretariatcinebuis@orange.fr +33 4 75 28 22 72 http://www.cinebuis.fr/ Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Ville Buis-les-Baronnies lieuville Buis-les-Baronnies Departement Drôme

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/

Ciné-Conférence – Secrets des Champs Buis-les-Baronnies 2022-03-05 was last modified: by Ciné-Conférence – Secrets des Champs Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 5 mars 2022 Buis-les-Baronnies Drôme

Buis-les-Baronnies Drôme