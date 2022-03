Ciné-Conférence Plumes au cinéma La Palette et à l’auditorium de l’Hôtel-Dieu de Tournus Tournus, 2 avril 2022, Tournus.

Conférence “La poule crève l’écran. Images et fonctions diégétiques de la poule dans le cinéma occidental” en présence de Yohann Chanoir, Docteur et Agrégé d’Histoire à 17h à l’auditorium de l’Hôtel-Dieu

Dans le cadre du Festival Diversité

Projection du film “Plumes” à 18h30 au cinéma La Palette

Plumes (VOST)

Film de Omar El Zohairy (France/Egypte/Pays-Bas/Grèce) avec Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady Mina Fawzy – 1h52

Enfermée dans un quotidien monotone, une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses enfants se fait aussi petite que possible. Un simple tour de magie tourne mal pendant l’anniversaire de son fils de quatre ans et c’est une avalanche de catastrophes absurdes et improbables qui s’abat sur la famille.

