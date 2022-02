Ciné-conférence “Pierre Loti, un homme du monde” Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistère

Porspoder Finistère Porspoder Ciné-conférence “Pierre Loti, un homme du monde” au Chenal.

Qui était réellement Pierre Loti ? Pourquoi son œuvre, parfois controversée, fait toujours l’objet de nombreuses rééditions ? Comment est-il devenu une source d’inspiration pour des artistes contemporains du monde entier ? On redécouvre aujourd’hui qu’avant de devenir un écrivain reconnu il fut un dessinateur de talent, l’un des premiers reporters d’images du monde, le correspondant à l’étranger de nombreuses publications de l’époque…

“Pierre Loti, un homme du monde”, un film de Didier Roten et François Vivier (2011, 52’, Anekdota Productions). Le film sera présenté par Alain Quella-Villéger, scénariste du film. lechenal.melon@gmail.com +33 2 98 89 54 36 http://www.lechenal.fr/ Ciné-conférence “Pierre Loti, un homme du monde” au Chenal.

