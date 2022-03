Ciné-conférence “Peuples du froid” au Chenal Porspoder, 30 avril 2022, Porspoder.

Ciné-conférence “Peuples du froid” au Chenal Le Chenal 13 rue du Port Porspoder

2022-04-30 16:00:00 – 2022-04-30 18:00:00 Le Chenal 13 rue du Port

Porspoder Finistère Porspoder

Nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d’Asie centrale, Zanskarpas de l’Himalaya, tous vivent dans des conditions difficiles et parfois extrêmes. Dans son film “Peuples du froid (Sibérie, Mongolie, Himalaya)” Jacques Ducoin nous emmène à leur rencontre et témoigne de modes de vies respectueux des traditions et de l’environnement naturel. Ces peuples ne possèdent pas grand chose mais se sentent libres. Un équilibre précaire néanmoins car leur avenir est gravement menacé par les changements climatiques.

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Jacques Ducoin.

lechenal.melon@gmail.com +33 2 98 89 54 36 http://www.lechenal.fr/

Nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d’Asie centrale, Zanskarpas de l’Himalaya, tous vivent dans des conditions difficiles et parfois extrêmes. Dans son film “Peuples du froid (Sibérie, Mongolie, Himalaya)” Jacques Ducoin nous emmène à leur rencontre et témoigne de modes de vies respectueux des traditions et de l’environnement naturel. Ces peuples ne possèdent pas grand chose mais se sentent libres. Un équilibre précaire néanmoins car leur avenir est gravement menacé par les changements climatiques.

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Jacques Ducoin.

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder

dernière mise à jour : 2022-03-10 par