CINÉ-CONFÉRENCE MADATREK Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins, jeudi 7 novembre 2024.

Connaissance du monde : Tour de Madagascar à pied et en famille

Partez à la découverte de Madagascar avec Alexandre et Sonia Poussin, Philaé, 10 ans et Ulysse 7 ans et leur drôle de charrette tirée par des zébus.

Leur objectif était multiple : réaliser une série documentaire, lever des fonds pour des ONG croisées en chemin, ouvrir les yeux de leurs enfants à la beauté mais aussi à la fragilité de la nature endémique de l’île, enfin de vivre au long cours de sobriété heureuse.

Les épreuves de franchissement, les rencontres et les enseignements seront toujours au rendez-vous de cette lente école buissonnière.

À propos du réalisateur : Alexandre POUSSIN

Après un tour du monde à vélo et la traversée de l’Himalaya avec Sylvain Tesson, l’écrivain voyageur Alexandre Poussin est parti en Afrique pendant trois ans avec sa femme Sonia pour remonter le Grand Rift, du Cap de Bonne Espérance en Afrique du sud jusqu’au Mont des Béatitudes en Israël, sur les traces des premiers hominidés.

Au cours de ces 14000 km entièrement réalisés à pied, ils ont tourné une série documentaire de 12×26′ diffusée sur France 3.

Dix ans et deux enfants plus tard ils sont repartis pour 4 ans à Madagascar afin d’en faire le tour avec une charrette tirée par des zébus pour une étude en profondeur de tous les aspects économiques, culturels et environnementaux du pays.

Ils en sont revenus avec une série documentaire de 16×52′ diffusée sur les chaines Voyage, France Ô etFrance 5.

Leur premier tome est sorti au printemps 2021 chez Robert Laffont, le second en décembre 2022, le troisième et dernier est à l’écriture.

Début : 2024-11-07 14:30:00

fin : 2024-11-07

