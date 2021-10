Ciné-conférence : l’esprit des plantes Espace Palante, 15 octobre 2021, Hillion.

Ciné-conférence : l’esprit des plantes

Espace Palante, le vendredi 15 octobre à 20:00

La soirée (1) démarrera par la projection du documentaire de Jacques Mitsch (52 minutes). Avec Benoît Grisson, sociologue des sciences, le réalisateur a interviewé des spécialistes du monde entier qui expliquent que les plantes ont des facultés pour mémoriser, transmettre, apprendre, éprouver des sensations… « “L’Esprit des plantes” n’est pas du tout un film ésotérique, il est basé sur des études scientifiques, assure Jacques Mitsch. S’il est sérieux, l’humour est très présent dans ce documentaire. Ce n’est pas non plus un film militant écolo. Je ne donne pas de leçon. l’idée est de tout simplement d’inciter les gens à mieux regarder et écouter la nature. L’homme n’est pas au-dessus de la nature, il en fait juste partie. » Le réalisateur sera présent et répondra, après la projection, à toutes les questions. Gratuit. Plus d’infos 02 96 32 27 98, [maisondelabaie@sbaa.fr](mailto:maisondelabaie@sbaa.fr) (1) Soirée réalisée par la Maison de la Baie avec l’appui de VivArmor Nature. Le passe sanitaire sera demandé.

Entrée libre

Soirée documentaire sur le thème de l’intelligence des plantes. Pojection de “l’esprit des plantes” 52 mn et discussion avec le réalisateur.

Espace Palante 2 rue ollivier provost Hillion Hillion Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T22:30:00