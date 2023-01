Ciné-conférence : Les libellules de Bourgogne-Franche-Comté Le Creusot Le Creusot Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

2023-02-04 14:30:00 – 2023-02-04 17:00:00

Maison des associations 5 Rue Guynemer

Le Creusot

Saône-et-Loire Le Creusot EUR Ciné-conférence autour du film « L’appel des libellules » et de l’Atlas des Odonates de Bourgogne-Franche-Comté À travers ce film et cet atlas vous découvrirez tout l’univers des libellules et la formidable diversité des odonates de notre région. Les libellules sont fascinantes ! Malheureusement, elles font face aujourd’hui à une menace : la raréfaction des ressources en eau douce. LE PROGRAMME :

Projection du film « L’appel des libellules » (52 min) de Marie Daniel et Fabien Mazzocco (produit par Mauvaises Graines – CEN Aquitaine – La Salamandre) Présentation d’actions de restauration de milieux humides en Bourgogne Présentation du nouvel atlas des Odonates de Bourgogne-Franche-Comté Temps d’échanges pour répondre à vos questions Cet événement est organisé dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humidespar la Société d’histoire naturelle d’Autun – Observatoire de la Faune de Bourgogne (SHNA-OFAB) et la Société d’histoire naturelle du Creusot (SHNC) avec leurs partenaires : Bourgogne-Franche-Comté Nature et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. L’Atlas des Odonates de Bourgogne-Franche-Comté est édité par l’Association BFC Nature, en partenariat avec la SHNA-OFAB, le CBNFC-ORI et l’OPIE Franche-Comté. inscription@shna.fr +33 3 86 78 79 72 Maison des associations 5 Rue Guynemer Le Creusot

