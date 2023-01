Ciné-conférence – Les figures de l’ombre à Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’Évènement: Lamorlaye

Oise Lamorlaye 6 À l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Agora et le Ciné-club de Lamorlaye ont décidé de s’associer afin de proposer cet événement. L’histoire de Katherine Johnson, Dorothy Vaughn et Mary Jackson, les cerveaux derrière le premier voyage spatial habité réussi par les Américains en 1962. Ces trois Afro-Américaines travaillaient pour la NASA et ont permis à l’astronaute John Glenn de réaliser son premier vol en orbite. Au programme :

• Projection du film « Les figures de l’ombre » de Theodore Melfi (2016)

• Présentation du film et des acteurs

