CINE-CONFERENCE “Le cinéma français sous contrôle allemand” Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur

CINE-CONFERENCE “Le cinéma français sous contrôle allemand” Monségur, 10 mars 2022, Monségur. CINE-CONFERENCE “Le cinéma français sous contrôle allemand” Monségur

2022-03-10 – 2022-03-10

Monségur Gironde Monségur EUR 5.5 5.5 Replongez dans l’histoire tourmentée de la France sous l’occupation, la France mais aussi son cinéma.

Au programme de cette thématique

– 18h30 à 20h retransmission de la conférence sur “Le cinéma français sous contrôle allemand” de Christine Leteux.

– 20h45 projection du film “Le corbeau”d’Henri-Georges Clouzot. Replongez dans l’histoire tourmentée de la France sous l’occupation, la France mais aussi son cinéma.

Au programme de cette thématique

– 18h30 à 20h retransmission de la conférence sur “Le cinéma français sous contrôle allemand” de Christine Leteux.

– 20h45 projection du film “Le corbeau”d’Henri-Georges Clouzot. +33 5 56 71 95 58 Replongez dans l’histoire tourmentée de la France sous l’occupation, la France mais aussi son cinéma.

Au programme de cette thématique

– 18h30 à 20h retransmission de la conférence sur “Le cinéma français sous contrôle allemand” de Christine Leteux.

– 20h45 projection du film “Le corbeau”d’Henri-Georges Clouzot. Le corbeau

Monségur

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Monségur Autres Lieu Monségur Adresse Ville Monségur lieuville Monségur Departement Gironde

Monségur Monségur Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monsegur/

CINE-CONFERENCE “Le cinéma français sous contrôle allemand” Monségur 2022-03-10 was last modified: by CINE-CONFERENCE “Le cinéma français sous contrôle allemand” Monségur Monségur 10 mars 2022 Gironde Monségur

Monségur Gironde