CINÉ-CONFÉRENCE LE CERCLE DES VOYAGEURS : L'EUROVÉLO 6 DE ST-NAZAIRE À LA MER NOIRE À VÉLO Doué-en-Anjou, 1 mars 2023

2023-03-01 14:30:00 – 2023-03-01

EUR 5 5 L’Eurovélo 6 de St-Nazaire à la mer noire à vélo.

Cinq mois durant, la famille Bourguet est partie traverser l’Europe à vélo le long de l’Eurovélo route n°6, aussi surnommée Route des Fleuves. 5 200 km via 10 pays, de l’Atlantique à la mer Noire, en suivant la Loire, le Rhin et le Danube, au cœur d’une nature extravagante, dans les méandres d’une histoire richissime, parmi des peuples si proches et si peu connus.

Cinéastes et aventuriers, les conférenciers globe-trotteurs du Cercle des Voyageurs vous emmènent aux quatre coins du globe. Ils présentent leur film sur scène et partagent ainsi avec vous leur passion pour la beauté de pays et cultures du monde.

