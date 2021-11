Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Ciné-Conférence : » L’aventura » Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Ciné-Conférence : » L’aventura » Gourdon, 10 décembre 2021, Gourdon. Ciné-Conférence : » L’aventura » Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon

2021-12-10 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-10 Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs

Gourdon Lot 4 EUR 4 7 Italie/France 1960. Un drame de Michelangelo Antonioni avec Gabriele Ferzetti, Monica Vitti, Léa Massari… Durée : 2h20

l’Histoire : »Anna, jeune mondaine romaine, n’est plus vraiment certaine d’aimer Sandro, son indélicat amant architecte. Pourtant, elle embarque avec lui pour une balade en yacht en compagnie de sa bande d’amis, parmi lesquels la fidèle Claudia. Au moment de repartir de l’île sur laquelle ils ont passé la journée, Anna manque à l’appel. Claudia

et Sandro partent à sa recherche. Débute entre eux une histoire d’amour marquée par la brutalité du vide laissé par la disparition d’Anna… » Conférence présentée par Nicolas Droin, maître de conférences : conférence autour de L’Avventura et du cinéma d Antonioni Italie/France 1960. Un drame de Michelangelo Antonioni avec Gabriele Ferzetti, Monica Vitti, Léa Massari… Durée : 2h20

l’Histoire : »Anna, jeune mondaine romaine, n’est plus vraiment certaine d’aimer Sandro, son indélicat amant architecte. Pourtant, elle embarque avec lui pour une balade en yacht en compagnie de sa bande d’amis, parmi lesquels la fidèle Claudia. Au moment de repartir de l’île sur laquelle ils ont passé la journée, Anna manque à l’appel. Claudia

et Sandro partent à sa recherche. Débute entre eux une histoire d’amour marquée par la brutalité du vide laissé par la disparition d’Anna… » ©Allociné

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon

dernière mise à jour : 2021-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Cinéma l'Atalante Boulevard des Martyrs Ville Gourdon lieuville Cinéma l'Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon