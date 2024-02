Ciné-conférence la vie des officiers nazis et la Shoah Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn, lundi 12 février 2024.

Après la projection du film « La zone d’intérêt » (sur le quotidien d’une famille de haut gradé nazi dans le camp d’Auschwitz), Nicolas Patin, maître de conférences à Bordeaux III, spécialiste de l’Allemagne et de la Seconde Guerre Mondiale, interviendra sur les questions de la compréhension et la représentation de la banalité du mal, les personnalités, les trajectoires et le quotidien des officiers nazis chargés des camps d’extermination. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 18:30:00

fin : 2024-02-12

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesaleys@orange.fr

