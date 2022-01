Ciné-conférence Images du Monde : Les Antilles AUDITORIUM JEAN POULAIN Briare Catégorie d’évènement: Briare

le jeudi 17 mars à 14:00

Ciné-conférence autour du film de Claude Poret, les Antilles, organisée dans le cadre du PACT. Ce film vous entraîne tour à tour, d’île en île, à Saint-Martin, Saint-Barthélémy, la Gadeloupe, la Martinique, met l’accent sur l’originalité et les richesses de chacune d’elle ! Ces images vous invitent au voyage, une manière de partir un peu en évoquant la douceur des îles, l’accent créole, les fruits tropicaux, la saveur du rhum et le bleu de la mer Caraïbe … Conférence en présence de l’auteur. Ciné-conférence autour du film de Claude Poret avec Images du Monde : Les Antilles AUDITORIUM JEAN POULAIN square Pierre Armand Thiébaut, Briare Briare

2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T15:00:00

