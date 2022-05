Ciné-conférence – “Hit the Road” Amical Ciné de Leers, 2 juin 2022, Leers.

Ciné-conférence – “Hit the Road”

Amical Ciné de Leers, le jeudi 2 juin à 19:00

Ciné-conférence ! Le jeudi 2 juin à 19h00, à l’occasion de la projection de Hit The Road de Panah Panahi, ciné-conférence sur le cinéma iranien, avec Bamchade Pourvali Qui ? : Bamchade Pourvali est docteur en cinéma, enseignant-chercheur à l’Université Gustave Eiffel après avoir enseigné à l’Ecole Polytechnique. Spécialiste de l’essai filmé et du cinéma iranien, il est l’auteur de livres et de dossiers pédagogiques consacrés à différents réalisateurs et films. Il dirige le site Iran ciné panorama consacré à l’Histoire et à l’actualité du cinéma iranien. Synopsis du film : Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. Pourquoi venir ? : Cette année vous avez aimé des films iraniens comme Un Héros, La Loi de Téhéran, Le Diable n’existe pas. Ou vous êtes plutôt fan de réalisateurs iraniens plus classiques (Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, etc.). Ou bien vous n’y connaissez rien ? Et bien venez (re)découvrir un cinéma extrêmement riche et qui récole de nombreuses récompenses à travers le monde. Amical Ciné : 35 rue Joseph Leroy, 59115 LEERS site :[[http://amicalcine.fr](http://amicalcine.fr)](http://amicalcine.fr), tel : 03.20.80.05.31, mail : [[amical.cine@gmail.com](mailto:amical.cine@gmail.com)](mailto:amical.cine@gmail.com) Places à 7,5€/6€/5€, tarif abonné à 5,5€. Deux parkings gratuits attenant au cinéma

