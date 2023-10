Ciné-conférence : Explorations dans la chaîne Trans Alaï, Asie Centrale. Au profit intégral de la Ligue contre le cancer Forum des images Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Entrée libre et Gratuite Au profit intégral de la Ligue contre le cancer de Paris. Possibilité de faire un don à la fin de la séance. Totalité des dons destinée à la Ligue contre le cancer de Paris, pour l’organisation d’un séjour de vacances, à l’automne 2024, pour des enfants atteints du cancer. Henry Bizot présentera les films de ses deux dernières expéditions/explorations en haute montagne, au sein de deux vallées quasi-incognita, aux paysages totalement différents et chacun inoubliables, de la chaîne Trans Alaï, en Asie Centrale, dans le Pamir au Kirghizstan. Ascensions de nouveaux sommets et itinéraires de montagne. Projection : Déroulement général d’une expédition en haute montagne.2022. Durée 12 mn

Henry Bizot explique le déroulement d’une expédition en haute montagne, au travers d’images des expéditions qu’il a réalisées depuis 1984 ; un voyage dans l’oxygène rare, dans divers massifs montagneux du monde, chacun ayant son visage qui lui est propre. Film 1 : Le pic Véronique, La voie les 6 frères. 2023. Durée 40 mn Explorations dans la vallée Kischkesuu, chaîne Trans Alaï, Pamir, Kirghizstan Une équipe part tenter les ascensions de sommets vierges, au sein d’une vallée reculée et peu explorée, appelée Kischkesuu, de la chaîne Trans Alaï dans le Pamir, à la frontière entre le Kirghizstan et le Tadjikistan. Une extraordinaire aventure humaine franco-russo-kirghize, au pays des nomades kirghizes. Film 2 : La Voie Espérance. 2022. Durée 40 mn Explorations sur le glacier Bel Uluu, chaîne Trans Alaï, Pamir, Kirghizstan Dans une vallée isolée et oubliée de la chaîne Trans Alaï, appelée Bel Uluu, une équipe franco-russe part à la découverte d’un glacier, pas d’exploration préalable connue, afin d’y tenter, si les conditions glaciaires le permettent, au moins une ascension vierge. Une aventure remplie d’incertitudes, au sein de paysages magnifiques et grandioses. Forum des images 2 rue du Cinéma 75001 Paris Contact : https://dshb.fr/ henrybizot@aol.com

Contact : https://dshb.fr/ henrybizot@aol.com

