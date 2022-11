Ciné conférence « EQUATEUR », 31 mars 2023, .

Ciné conférence « EQUATEUR »



2023-03-31 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-31

Diplômés en Sciences de la Terre, Lynda Paquette et Martin Parent fréquentent les régions les plus reculées du Québec, leur terre natale, depuis 20 ans. Ils ont séjourné à maintes reprises au Nunavik dans le cadre de missions scientifiques. La géologie, les paysages et la culture de ces contrées nordiques les fascinent. Épris de grands espaces, le couple d’aventuriers a aussi exploré le monde.

Au fil de leurs pérégrinations, ces grands voyageurs troquent régulièrement leur marteau de géologues pour une caméra. Ils ont notamment présenté des reportages photographiques sur la Mongolie, le Tibet et la Patagonie. Après un premier documentaire consacré à la Birmanie, les deux réalisateurs se sont tournés vers le monde andin. Ils nous arrivent avec leur dernier film Équateur, “terre de diversité”.

Diplômés en Sciences de la Terre, Lynda Paquette et Martin Parent fréquentent les régions les plus reculées du Québec, leur terre natale, depuis 20 ans. Ils ont séjourné à maintes reprises au Nunavik dans le cadre de missions scientifiques. La géologie, les paysages et la culture de ces contrées nordiques les fascinent. Épris de grands espaces, le couple d’aventuriers a aussi exploré le monde.

Au fil de leurs pérégrinations, ces grands voyageurs troquent régulièrement leur marteau de géologues pour une caméra. Ils ont notamment présenté des reportages photographiques sur la Mongolie, le Tibet et la Patagonie. Après un premier documentaire consacré à la Birmanie, les deux réalisateurs se sont tournés vers le monde andin. Ils nous arrivent avec leur dernier film Équateur, “terre de diversité”.

dernière mise à jour : 2022-11-18 par