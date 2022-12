CINÉ-CONFÉRENCE : DANS LE SILLAGE DES BALEINES Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2023-01-05

Loire-Atlantique Dans le sillage des baleines L’EcoVoyage d’Arvik 3 passionnées de voile Clémence, Charly et Guénola partent sur la route de migration des baleines à bosses à bord de leur voilier Arvik. Ils ont l’envie commune d’aller à la rencontre de ces animaux fascinant, avec l’espoir d’enregistrer leur chant. Simples citoyens, ils veulent s’engager dans la protection des océans en prenant part à des programmes de sciences participatives.

Lors de leurs escales ils iront à la rencontre d’acteurs locaux pour en apprendre plus sur les cétacés et l’une des grande menace auxquels ils doivent faire face, le plastique. Un documentaire engagé et inspirant qui veut faire passer un message fort : nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de notre environnement. Guenola VIOLEAU

Guénola est née à Nantes en 1992. Pendant ces études d’art elle fait ses premiers voyages dans le nord et tombe amoureuse des grands espaces sauvages. Son admiration pour les régions polaires l’emmènera à faire un premier voyage au Groenland à la voile puis à visiter d’autres régions comme l’Islande et le Danemark. C’est lors de ces expériences qu’elle se rend compte de l’impact des activités humaines sur l’environnement. En 2020 elle embarque avec le projet l’Ecovoyage d’Arvik pour un voyage de 18 mois sur la route de migration des baleines, avec un objectif : sensibiliser à la pollution plastique. C’est lors de cette aventure qu’elle se décide à réaliser son premier documentaire pour porter son message. Billetterie en ligne ICI>>>

