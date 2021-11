Ciné Conférence : Composer les Mondes Figeac, 17 janvier 2022, Figeac.

Ciné Conférence : Composer les Mondes Figeac

2022-01-17 18:30:00 18:30:00 – 2022-01-17

Figeac Lot Figeac

4 EUR 18h30 – Conférence : Les formes du visible, par Philippe Descola

Léonard de Vinci définit la peinture dans une formule célèbre comme cosa mentale, littéralement vue de l’esprit. On ne figure que ce que l’on perçoit ou imagine, et l’on n’imagine et ne perçoit que ce que l’habitude nous a enseigné à découper dans la trame de nos rêveries et à discerner dans le flux des impressions sensibles. Ce chemin visuel que nous effectuons spontanément dans les plis du monde est déterminé par notre éducation, notre biographie, notre fantaisie individuelle. Philippe Descola pose magistralement les bases théoriques d’une anthropologie de la figuration.

Médaille d’or du CNRS, professeur émérite au Collège de France, Philippe Descola développe une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains qui a révolutionné à la fois le paysage des sciences humaines et la réflexion sur les enjeux écologiques de notre temps.

20h30 – Film : Composer les mondes

Composer les mondes, suit les pas et la pensée de l’anthropologue Philippe Descola, depuis l’Équateur où il a vécu parmi les tribus Jivaros Shuar et Achuar voilà plus de quarante ans, jusqu’à Notre-Dame-des-Landes, en passant par l’ambiance feutrée du Collège de France où il est professeur. Le montage de l’une met au jour la pensée de l’autre, comme si la caméra permettait à une secrète connivence d’éclore.

Les séances Unipop

Les services culturels du Grand-Figeac s’associent au Cinéma Jean Eustache de Pessac pour vous proposer une sélection de ciné-conférences retransmises sur grand écran.

@astrolabe Grand Figeac

Figeac

