Ciné conférence « Bretagne » Le Tréport, 13 janvier 2023

Ciné conférence « Bretagne »

Casino du Tréport Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

2023-01-13 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-13

Esplanade Louis Aragon Casino du Tréport

Le Tréport

Seine-Maritime

Le Tréport

Sur le sentier des Douaniers – GR34

Un filmJean-Luc DIQUELOU est réalisateur de documentaires. En 1983 il entreprend un travail de mémoire sur son village « Ste-Marine ». Il dépeint la vie d’avant-guerre du petit port bigouden. Suivront « Le Pays de Galles », «L’Ecosse» (primée à Bruxelles, Blois, St-Etienne, Le Guilvinec), « Le Pays Bigouden », « L’Irlande », « Londres », « Les Pyrénées » et enfin « La Bretagne par le Sentier des Douaniers ».

Avec « Les Pyrénées », il se plonge dans un univers somptueux, grandiose. Il découvre un autre monde humain attachant. Avec « Le sentier des Douaniers », c’est un retour aux sources. Trois ans de repérage, d’observation, de rencontres et tournage seront nécessaires à cette réalisation.

Avec son épouse, il crée le Festival « Aux 4 Coins du Monde » en 1998 et qui durera une quinzaine d’années au Centre Culturel Pole Sud de Chartres de Bretagne. C’est à cette occasion qu’il lance un circuit de films documentaires sur toute la Bretagne. Enfin, en 2010, il crée (toujours avec son épouse) le salon de la Randonnées « les Randofolies », d’abord à Saint-Erblon, puis au Parc Expo de Rennes St-Jacques. de Jean-luc Diquélou et Éric Montargès.

C’est sans doute un grand-oncle ingénieur dans les mines de cuivre du Katanga et d’Indochine dans les années 30 qui inocula à Éric Montargès le gène des voyages.

Ses envies d’évasion prirent forme ensuite avec le retour chaque été d’oncles et tantes enseignants dans différents pays d’Afrique équatoriale.

Photographe de métier Eric est plus intéressé par le mode de vie des polpulations que par les paysages. C’est ainsi qu’à travers ses reportages il dressera le portrait, des Seringueiros, chercheurs d’or d’Amazonie ou des Stockmen regroupant le bétail dans les immenses exploitations australiennes.

Encouragé par ses publications, il partira, en auto stop, vers l’Afrique, à travers le Sahara, le Tchad encore instable et la Centre Afrique.

Depuis une dizaine d’années, Éric fait partager sa passion de l’image à travers des stages au Vietnam et dans différents pays d’Europe. Toujours curieux, il découvre la vidéo grâce à un ami breton avec qui il réalise un premier film « portrait » sur les Pyrénées en mettant en avant l’humain.

Ce film sur la Bretagne nous fera cheminer sur le GR34, le fameux sentier des douaniers, à travers des paysages spectaculaires et sauvages et à la rencontre de ces Bretons si fiers et amoureux de cette région chargée de légendes.

