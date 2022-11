Ciné conférence « Antartique – aux confins du monde » Eu, 10 mars 2023, Eu.

Ciné conférence « Antartique – aux confins du monde »

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Théâtre du Château Eu Seine-Maritime Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance

2023-03-10 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-10

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu

Seine-Maritime

Film de Solène DESBOIS et Luc DENOYER.

L’Antarctique, un continent si lointain, si extrême, et pourtant théâtre des plus belles aventures humaines.

Les premiers explorateurs ont raconté leurs expéditions hors du commun que seul l’imaginaire peut se représenter.

Tous étaient animés par la quête de l’exploit et la découverte de l’inconnu. Une même attraction magnétique qu’éprouvent aujourd’hui scientifiques et touristes, la temps d’une croisière ou d’une saison d’hivernage.

A travers les rencontres de Solène et Luc, nous pouvons apercevoir l’indicible : la vie sur un continent immense et glacé où les extrêmes se côtoient.

Cette terre inhospitalière pour l’humanité au-delà de ses limites physiques et psychologiques, tout en lui offrant n émerveillement quotidien. Elle promet aussi de nouvelles découvertes scientifiques, qui permettront de mieux comprendre cette terre vierge et fragile…pour mieux la protéger !

