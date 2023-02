CINÉ-CONFERENCE ALTAÏR : PARIS Mèze Mèze Catégories d’Évènement: Hérault

Documentaire et rencontre avec le réalisateur, Lionel Isy-Schwartz.

Qu’il fasse chaud ou froid, sous le soleil ou sous la pluie, de jour comme de nuit, Paris est belle, vivante, intellectuelle, charmeuse. À longueur d’année, le réalisateur parcourt notre planète pour la filmer de long en large. Plus il voyage, plus il comprend que, quand il se pose chez lui, il a sous ses yeux, au quotidien, un véritable trésor qu’il a souhaité partager, en réalisant au fil des saisons « Un an à Paris ».

