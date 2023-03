Ciné-conférence Altaïr : Le tour du monde en courant Buhl Buhl Catégories d’Évènement: 68530

Jamel Balhi est le premier homme à avoir fait le tour du monde en courant. Dans son reportage, le globe-trotter nous emmène à travers les continents qu'il sillonne à pied depuis plus de vingt ans, et nous fait partager les rencontres qui ont jalonné sa route. Jamel Balhi a traversé 205 pays à pied, au rythme de l'humain, à 12 km/h. En partant de France, il a atteint les endroits inaccessibles de la Terre, comme les coins les plus reculés du Tibet, de l'Amérique latine ou de l'Australie. Les étapes journalières d'environ 70 km font défiler les paysages, les villages et les visages du monde. Avec un petit sac sur le dos pour seule assistance, et un budget quotidien de 3 à 4 €, il poursuit chaque jour la route qui le mène au gré des rencontres, de pays en pays.

