Ciné Conférence Altaïr : “Kamtchatka, Lettre à Olga” Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu, jeudi 28 novembre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-11-28 18:30 –

Gratuit : non Sur réservation Adulte

Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l’image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d’émotions et d’aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échanges avec ces conteurs du monde. KAMTCHATKA, LETTRE À OLGAUN FILM DE MICHEL ZALIOJeudi 28 novembre à 18h30Espace Vie Locale, salle Paul Pouvreau – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – SYNOPSIS La péninsule du Kamtchatka est située à l’Est de la Russie, au Nord du Japon, en face de l’Alaska. Grand comme la moitié de la France et seulement peuplé de 300.000 habitants, c’est le territoire des ours, des rennes et de la vie sauvage. C’est aussi l’endroit au monde où l’on trouve le plus grand nombre de volcans actifs dont le plus haut, le Klioutchevskoï, culmine à 4850 mètres.Le Kamtchatka a été interdit aux visiteurs étrangers jusqu’en 1991. Et pour cause ! Base militaire, la baie de Pétropavlosk, capitale de la péninsule, abritait des sous-marins nucléaires, juste en face des États-Unis. À noter qu’aucune voie terrestre ne permet d’atteindre le Kamtchatka.Deux ethnies nomades se partagent ce territoire, les Evènes et les Koriaks. Ce nomadisme a évolué depuis l’avènement du communisme et souvent, aujourd’hui, ce sont des bergers qui gardent les énormes troupeaux de rennes appartenant à des propriétaires restés en ville.En 1787, La Pérouse fait escale à Pétropavlosk (la ville de Pierre et de Paul) avec l’Astrolabe et la Boussole avant de repartir vers le sud où il disparaitra. Il laisse sur place Barthélémy de Lesseps, chargé de ramener à Versailles tous les documents et cartes accumulés depuis le départ de ce voyage. Barthélémy De Lesseps va mettre une année à revenir en France, traversant tout le Kamtchatka par le Nord et toute la Sibérie. Il sera le seul survivant de l’expédition de La Pérouse. Le livre « Le messager de La Pérouse, du Kamtchatka à Versailles » retrace cette aventure hors du commun !_____________________________________ – Comment réserver une place ? – > Plein tarif : 5€> Tarif réduit : 2€50 (étudiants, demandeur emploi)> Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€)BILLETS EN VENTE SUR WWW.SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU.FR OU À L’ESPACE VIE LOCALE_____________________________________EN SAVOIR PLUS SUR MICHEL ZALIOMichel Zalio est guide de haute montagne depuis 1974. Très vite, outre son métier traditionnel dans les Alpes, il se passionne pour les voyages lointains et les montagnes du monde : Amérique du Sud, Etats-Unis, Népal, Afrique, Australie… Il y guide des expéditions d’altitude sur le Cho Oyu (8201m), le Dhaulagiri (8100m), le Baruntsé (7200m), l’Aconcagua (6980m), etc.Photographe, il collabore avec les magazines de montagne comme Vertical, Montagnes Magazines, La Montagne et Alpinisme… Puis il se lance dans la prise de vue et réalise des films sur l’Australie, le Brésil, les sherpas népalais, les Touaregs du Niger, avant son dernier rendez-vous avec le Kamtchatka, une région qu’il connaît parfaitement.Auteur, photographe et éditeur, il réalise une vingtaine de livres dont « À ski autour du monde » aux éditions Paulsen/Guerin, puis aux éditions du Mont Blanc, « Cheminements, lettres d’altitude et d’ailleurs », sorti le 7 avril 2021.Il est également Président de la Cinémathèque des images de montagne.

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/culture/grands-rendez-vous/cine-conferences-altair-1310/cine-conference-altair-kamtchatka-lettre-a-olga-3694.html?cHash=bd4bdb59faee5ca9595c7ebd8d886f14

jeudi 28 novembre 2024 Ciné Conférence Altaïr : “Kamtchatka, Lettre à Olga” Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu Ciné Conférence Altaïr : "Kamtchatka, Lettre à Olga" Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 2024-11-28 41 Rue des Frères Rousseau Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l'image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d'émotions et d'aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d'échanges avec ces conteurs du monde. KAMTCHATKA, LETTRE À OLGAUN FILM DE MICHEL ZALIOJeudi 28 novembre à 18h30Espace Vie Locale, salle Paul Pouvreau - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SYNOPSIS La péninsule du Kamtchatka est située à l’Est de la Russie, au Nord du Japon, en face de l’Alaska. Grand comme la moitié de la France et seulement peuplé de 300.000 habitants, c’est le territoire des ours, des rennes et de la vie sauvage. C’est aussi l’endroit au monde où l’on trouve le plus grand nombre de volcans actifs dont le plus haut, le Klioutchevskoï, culmine à 4850 mètres.Le Kamtchatka a été interdit aux visiteurs étrangers jusqu’en 1991. Et pour cause ! Base militaire, la baie de Pétropavlosk, capitale de la péninsule, abritait des sous-marins nucléaires, juste en face des États-Unis. À noter qu’aucune voie terrestre ne permet d’atteindre le Kamtchatka.Deux ethnies nomades se partagent ce territoire, les Evènes et les Koriaks. Ce nomadisme a évolué depuis l’avènement du communisme et souvent, aujourd’hui, ce sont des bergers qui gardent les énormes troupeaux de rennes appartenant à des propriétaires restés en ville.En 1787, La Pérouse fait escale à Pétropavlosk (la ville de Pierre et de Paul) avec l’Astrolabe et la Boussole avant de repartir vers le sud où il disparaitra. Il laisse sur place Barthélémy de Lesseps, chargé de ramener à Versailles tous les documents et cartes accumulés depuis le départ de ce voyage. Barthélémy De Lesseps va mettre une année à revenir en France, traversant tout le Kamtchatka par le Nord et toute la Sibérie. Il sera le seul survivant de l’expédition de La Pérouse. Le livre « Le messager de La Pérouse, du Kamtchatka à Versailles » retrace cette aventure hors du commun !_____________________________________ - Comment réserver une place ? - > Plein tarif : 5€> Tarif réduit : 2€50 (étudiants, demandeur emploi)> Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€)BILLETS EN VENTE SUR WWW.SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU.FR OU À L'ESPACE VIE LOCALE_____________________________________EN SAVOIR PLUS SUR MICHEL ZALIOMichel Zalio est guide de haute montagne depuis 1974. Très vite, outre son métier traditionnel dans les Alpes, il se passionne pour les voyages lointains et les montagnes du monde : Amérique du Sud, Etats-Unis, Népal, Afrique, Australie… Il y guide des expéditions d’altitude sur le Cho Oyu (8201m), le Dhaulagiri (8100m), le Baruntsé (7200m), l’Aconcagua (6980m), etc.Photographe, il collabore avec les magazines de montagne comme Vertical, Montagnes Magazines, La Montagne et Alpinisme… Puis il se lance dans la prise de vue et réalise des films sur l’Australie, le Brésil, les sherpas népalais, les Touaregs du Niger, avant son dernier rendez-vous avec le Kamtchatka, une région qu’il connaît parfaitement.Auteur, photographe et éditeur, il réalise une vingtaine de livres dont « À ski autour du monde » aux éditions Paulsen/Guerin, puis aux éditions du Mont Blanc, « Cheminements, lettres d’altitude et d’ailleurs », sorti le 7 avril 2021.Il est également Président de la Cinémathèque des images de montagne.