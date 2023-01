CINÉ-CONF’ : Saint Omer Beauvais, 24 janvier 2023, Beauvais Beauvais.

CINÉ-CONF’ : Saint Omer

8 Avenue de Bourgogne Beauvais Oise

2023-01-24 – 2023-01-24

Beauvais

Oise

Beauvais

5 Projection suivie d’une conférence de la journaliste, autrice et critique Jennifer PADJEMI autour du film et de son livre « Féminismes et pop culture ».

Synopsis :

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

asca@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/

Asca Beauvais

Beauvais

